Sono storie d’amore difficili da riconoscere poichè provviste di un loro codice misterioso, quelle raccontate nel volume di Antonio Gallerani dal titolo ’Amori nell’ombra’. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Faust, di Fausto Bassini. "Amori nell’ombra" raccoglie 20 racconti che coprono un ampio arco temporale che va dagli inizi del Novecento fino alla nostra contemporaneità, con l’inclusione di tre cammei, tre storie di fantasia, che invece si rifanno al Medioevo e al Rinascimento" (le parole tratte dalla prefazione di Nicoletta Zucchini). "Ci sono relazioni talmente singolari da sfuggire alla capacità di comprensione della loro origine, dei loro meccanismi e del loro svolgimento e allora il naturale rifugio per preservare quel sentimento è l’ombra, intesa come isolamento e ripiegamento" (dall’introduzione dell’autore al libro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il medico e quegli Amori nell'ombra. Storie tra Medioevo e Novecento

Il medico e quegli Amori nell’ombra. Storie tra Medioevo e Novecento - Antonio Gallerani ha esercitato come medico di famiglia dal 1981 e fino al 2020. ilrestodelcarlino.it