Olympic art - l’arte incontra lo spirito olimpico

Olympic Art nasce dall’incontro tra arte e spirito olimpico. A Milano, Artemida apre le porte alla mostra, che sarà visitabile a partire dal 6 febbraio, alle ore 18. Un’occasione per scoprire come l’arte possa rappresentare i valori e la storia delle Olimpiadi, attraverso opere che riflettono l’unione tra cultura e sport.

Nel cuore della città di Milano Artemida è entusiasta di annunciare l'apertura al pubblico della mostra "Olympic Art" il 6 febbraio, dalle ore 18.L'esposizione rimarrà accessibile fino al 22 febbraio, con l'invito al pubblico ad esplorare un insieme di espressioni e visioni creative diverse.

