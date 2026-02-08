Il tifo per Sofia Goggia arriva anche per posta | aumenta la corrispondenza per la campionessa

La posta per Sofia Goggia cresce di giorno in giorno. La campionessa di sci riceve più lettere di tifosi e sostenitori, anche perché la richiesta di autografi e messaggi si fa più forte. La portalettere di Bergamo, Melissa, conferma che l’arrivo di lettere e cartoline per la sportiva è aumentato notevolmente negli ultimi tempi.

LA CURIOSITA'. La portalettere di Bergamo Melissa: «In questi giorni la corrispondenza per la campionessa Sofia Goggia è in aumento». A Bergamo le imprese sportive si celebrano anche con la corrispondenza. Melissa Ratto, 55 anni, portalettere di Poste Italiane dal 1997, si occupa da più di vent'anni della zona dove abita anche la campionessa di sci Sofia Goggia, simbolo dello sport italiano nel mondo. «Questo è un periodo intenso – spiega Melissa -. Oltre a trovare cartelli di incoraggiamento appesi al cancello di casa, le lettere dei fan aumentano, arriva molta più corrispondenza, anche dall'estero, soprattutto dalla Svizzera.

