Sofia Goggia vince il SuperG di Val d’Isère | una risposta da campionessa dopo la delusione

Sofia Goggia è tornata a prendersi la scena nel modo che le appartiene di più: con una gara concreta, aggressiva quando serve e soprattutto capace di trasformare una giornata storta in energia pura. A Val d’Isère l’azzurra ha vinto il SuperG di Coppa del Mondo, rimettendo al centro il suo nome e il suo carattere, in una prova decisa sul filo dei centesimi. Alle sue spalle si sono piazzate Alice Robinson e Lindsey Vonn, con l’americana di nuovo sul podio a 41 anni, segno di un rientro che non è solo simbolico ma sempre più competitivo. Appena fuori dalle prime tre, quarta, un’altra italiana: Elena Curtoni, in crescita e sempre più vicina ai livelli migliori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

