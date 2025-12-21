Sofia Goggia vince il SuperG di Val d’Isère | una risposta da campionessa dopo la delusione
Sofia Goggia è tornata a prendersi la scena nel modo che le appartiene di più: con una gara concreta, aggressiva quando serve e soprattutto capace di trasformare una giornata storta in energia pura. A Val d’Isère l’azzurra ha vinto il SuperG di Coppa del Mondo, rimettendo al centro il suo nome e il suo carattere, in una prova decisa sul filo dei centesimi. Alle sue spalle si sono piazzate Alice Robinson e Lindsey Vonn, con l’americana di nuovo sul podio a 41 anni, segno di un rientro che non è solo simbolico ma sempre più competitivo. Appena fuori dalle prime tre, quarta, un’altra italiana: Elena Curtoni, in crescita e sempre più vicina ai livelli migliori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Sofia Goggia è strepitosa: vince il SuperG in Val d'Isere
Leggi anche: Sofia Goggia vince il SuperG della Val d’Isere
SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; Goggia si sblocca e vince il SuperG: riguardala; Coppa del Mondo di sci, il SuperG di St. Moritz, il risultato: vince Robinson, poi Miradoli e Goggia; Sci, la diretta del superG di St.Moritz: Goggia terza davanti a Vonn, vince Robinson.
Sofia Goggia vince il SuperG in Val d'Isere: "Vincere è ciò a cui ambisco, mi sono riscattata" - 24 ha vinto il superG della Val d'Isere riscattando subito la sfortunata discesa di sabato. ansa.it
Sci, Sofia Goggia vince il SuperG in Val d'Isere: è il 27esimo successo in Coppa del Mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sci, Sofia Goggia vince il SuperG in Val d'Isere: è il 27esimo successo in Coppa del Mondo ... tg24.sky.it
Strepitosa Goggia: vince il SuperG in Val d’Isere - 24 ha vinto il superG della Val d’Isere riscattando subito la sfortunata discesa di sabato. ecodibergamo.it
Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Coppa del Mondo di sci in Val d’Isère, in Francia x.com
Grande vittoria di Sofia Goggia, terza l'eterna Lindsey Vonn, 41 anni - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.