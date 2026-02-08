Il sogno della reginetta | Un carro per Miss Italia

La vincitrice del 2025, Katia Buchicchio, ha preso parte alla seconda sfilata del Carnevale, portando con sé un sogno: vedere un carro dedicato a Miss Italia sfilare sul lungomare. La reginetta ha raccontato di desiderare un momento così, e i presenti hanno ascoltato con entusiasmo. È stato un pomeriggio di festa, tra colori e musica, che ha acceso le speranze di molti di vedere presto questa idea diventare realtà.

Il suo sogno è vedere un giorno sfilare sul nostro lungomare un carro dedicato a Miss Italia. La detentrice del titolo edizione 2025 del concorso di bellezza più longevo e prestigioso d'Italia, Katia Buchicchio, è stata l'ospite d'onore della seconda sfilata del Carnevale. Una full immersion nella nostra manifestazione da parte della reginetta di soli 19 anni arrivata dalla lontana Basilicata dopo un lungo viaggio. Katia è la prima Miss Italia lucana in 86 anni di storia del concorso ed è un vanto che lei rivendica. "Anche a Viareggio – dice Katia - rappresento il concorso, la mia terra e i miei corregionali che hanno tanto in comune con voi toscani.

