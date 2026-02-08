Il ritorno delle perturbazioni | ecco dove pioverà e nevicherà di più

La settimana dal 9 al 15 febbraio sarà all’insegna di pioggia e neve. Le perturbazioni atlantiche continuano a scorrere da ovest, portando una serie di fronti che si susseguono senza sosta. In alcune zone, si prevede un’intensa attività di piogge e nevicate, un fenomeno che non si vedeva da diversi anni in questo periodo. Le condizioni meteo resteranno instabili e variabili, con il rischio di disagi in molte regioni italiane.

Un periodo così pieno di perturbazioni, in questo periodo dell’anno, non capitava da alcuni anni: per adesso è un susseguirsi di fronti atlantici che scorrono da Ovest verso Est uno dietro l’altro e così accadrà anche nella settimana dal 9 al 15 febbraio con numerose occasioni per piogge e nevicate. Dove colpiranno i fenomeni. Già lunedì 9 febbraio ecco la prima perturbazione che colpirà soprattutto il Centro-Sud con nuove nevicate in Appennino. Meteo incerto anche al Nord dove i cieli saranno molto nuvolosi o coperti ma con piogge più sporadiche e occasionali. Il copione non cambierà martedì 10: nessuna pausa, ancora fenomeni specialmente sulle regioni centro-meridionali con relative nevicate sulle montagne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

