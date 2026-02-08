Il Regno Unito assume medici di base che potranno lavorare anche dalla spiaggia

Il Regno Unito ha deciso di assumere medici di base provenienti dall’estero per far fronte alla carenza di personale. Ora i medici potranno lavorare anche dalla spiaggia, senza dover essere necessariamente in un ambulatorio tradizionale. La misura arriva dopo che il NHS ha constatato come il numero di medici di famiglia sia in calo e le liste di attesa si allungano. La novità mira a coprire le zone più scoperte, anche in località turistiche, sperando di migliorare l’assistenza sanitaria per tutti i cittadini.

Nel Regno Unito ci sono sempre meno medici di base e il Servizio sanitario nazionale (NHS) per correre ai ripari ha deciso di reclutarli all’estero. Ma i dottori assunti non saranno obbligati a trasferirsi in Inghilterra: potranno lavorare da remoto, anche dalla spiaggia. Il loro lavoro consisterà infatti nel fare consulti online per i pazienti del Regno Unito. La carenza di dottori. La misura si inserisce in un quadro di pressione persistente sul sistema sanitario inglese. A settembre 2015 c’erano circa 50,2 medici di base ogni 100.000 pazienti; a dicembre 2024 questo numero è calato a 43,3 medici per 100.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Regno Unito Medici Regno Unito, torna Erasmus+: dal 2027 gli studenti potranno partecipare al programma di scambio Ue Il Regno Unito torna a far parte di Erasmus+ dal 2027, dopo cinque anni di assenza legati alla Brexit. Stati Uniti e Regno Unito stanno evacuando il personale impiegato alla base militare di al Udeid, in Qatar Gli Stati Uniti hanno avviato un'evacuazione preventiva di parte del personale presso la base militare di al Udeid, in Qatar, a seguito di decisioni di sicurezza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Regno Unito Medici Argomenti discussi: L’Ambasciata d’Italia a Oslo assume un autista; Polygamous working: lavorare per più datori di lavoro in segreto nel Regno Unito; Nel breve periodo l’economia fa più paura dei conflitti; Il Consolato Generale d’Italia a Zurigo assume un impiegato. Regno Unito, dalla padella Ue alla brace TrumpGli USA vogliono colonizzare il Regno Unito con gli standard, soprattutto agroalimentari. C'era una volta un popolo che decise di uscire dalla Ue per essere rule maker e non rule taker Al (...) ... agoravox.it Pressing dei sindacati per riavvicinarsi all’Europa, ma Starmer teme il fuoco dei populistiDai sindacati alla Confindustria, dalla base del Labour ai vertici, a Londra sembra insomma che siano sempre di più coloro che vogliono il Regno Unito nell’Unione doganale dell’Unione europea, come si ... repubblica.it Land Rover Discovery Sport United Kingdom - Regno Unito Ministry of Defence Police Codice Automezzo: 962 Foto di Edoardo Govoni @edo190025 #LandRover #Discovery #Sport #UnitedKingdom #RegnoUnito #MinistryofDefencePolice #MinistryofDefenc facebook Regno Unito: perquisizioni nelle abitazioni di Mandelson dopo le rivelazioni sui rapporti con Epstein x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.