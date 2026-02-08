Il Liverpool ha un problema evidente con il suo tecnico, Jürgen Klopp, e non con il suo portiere, Alison. Secondo il Times, Slot non è Klopp e il club deve accettarlo. La squadra fatica a trovare il suo ritmo e il rapporto tra i giocatori e l’allenatore sembra complicato. La differenza tra il modo di Klopp e quello di Slot si fa sentire, e i risultati finora non sono quelli sperati. Ora, il club deve decidere come affrontare questa situazione.

Il più grande problema del rapporto tra Slot e il Liverpool? Non essere Klopp. Ne parla il Times Liverpool, Slot non è Klopp: tanto vale accettarlo. Si legge sul Times: Cosa sta succedendo? Beh, le critiche rivolte a Slot sono in gran parte soggettive: il suo stile di gioco, la sua comunicazione, la sua personalità. E ascoltando, colpisce che il suo problema più grande sia semplicemente che non è Klopp. Eppure Slot è l’unico allenatore, insieme a Guardiola, ad aver vinto la Premier League in questo decennio e continua ad avere la miglior percentuale di vittorie di qualsiasi allenatore del Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il problema di Slot al Liverpool? Non essere Klopp (Times)

Approfondimenti su Liverpool Klopp

Questa mattina, Arne Slot ha fatto infuriare i tifosi del Liverpool con alcune parole rivolte a Jurgen Klopp.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

BREAKING: MOHAMED SALAH BLAMES ARNE SLOT FOR LIVERPOOL'S WOES, CALLS FOR KLOPP'S RETURN

Ultime notizie su Liverpool Klopp

Argomenti discussi: Guerra al gioco d’azzardo. Sei Comuni in campo. Firmata la Carta etica; Beef Casino non funziona: cosa fare quando il sito di Beef Casino non è disponibile; Elenco infortuni, sospensioni e disponibilità del Liverpool; Guida completa ai materiali offline per l’app Wingaga Casino in Italia.

Liverpool, senti Salah: Vogliono scaricarmi facendomi passare per il problema. Con Slot nessun rapportoDopo il pareggio 3-3 con il Leeds in casa Liverpool deflagra il caso Salah. L'attaccante, rimasto per 90 minuti in panchina, dopo la partita è esploso: Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per ... gazzetta.it

Emirates: ci sono gli slot per volare verso Berlino. Verrà autorizzata La compagnia aerea degli UAE, la Emirates vuole aprire il quinto scalo tedesco, è interessata a volare su Berlino da Dubai. Il problema e' quello di ricevere le autorizzazioni da parte del reg facebook