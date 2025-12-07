Liverpool senti Salah | Vogliono scaricarmi facendomi passare per il problema Con Slot nessun rapporto

L'attaccante dei Reds dopo la terza panchina di fila: "Questa situazione per me non è accettabile, mi sento sotto a un bus". E sul futuro.. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

