Dallo scarto all’arte | presentato La Grande Festa dei RAEE

Questa mattina ad Avellino è stata presentata “La Grande Festa dei RAEE”, un evento dedicato alla raccolta e al riciclo dei rifiuti elettronici. La città si conferma impegnata nel sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti tecnologici, trasformando gli scarti in arte. La manifestazione ha attirato molte persone, che hanno portato i propri rifiuti elettronici per essere smaltiti e riutilizzati. Un modo per invitare tutti a ridurre l’impatto ambientale e a conoscere meglio il ciclo dei rifiuti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avellino si conferma una città all'avanguardia nelle politiche di sensibilizzazione ambientale. È stato presentato ieri, 28 gennaio 2026, presso la sala stampa del Comune di Avellino, il progetto "La Grande Festa dei RAEE", un'iniziativa che vede l'Amministrazione Comunale e la Grande S.r.l., insieme in prima linea nel promuovere nuovamente un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie di Avellino. L'incontro ha visto la partecipazione della Segretaria Generale del Comune, Dott.ssa Clara Curto, del RUP dell'appalto di Igiene Urbana, Arch. Vito Guerriero, dell'Ing.

