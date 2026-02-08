Il prefetto in visita al centro per minori stranieri | L’accoglienza che costruisce comunità

Il prefetto ha visitato il centro per minori stranieri di Carmiano, incontrando operatori e giovani ospiti. Ha parlato dell’importanza di un’accoglienza che favorisca la convivenza e la solidarietà. La giornata si è concentrata sul dialogo e sulle buone pratiche per l’integrazione.

CARMIANO – Una giornata dedicata al dialogo sull'integrazione e sui modelli di accoglienza che funzionano. Venerdì 6 febbraio istituzioni, scuola e terzo settore si sono confrontati a Carmiano per analizzare le sfide dell'accoglienza sul territorio.L'incontro è iniziato al CineTeatro Fratelli.

