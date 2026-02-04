Il governatore Musumeci ha parlato alla Camera, annunciando misure straordinarie per aiutare le zone colpite dal maltempo. Ha aggiunto di non voler tollerare insulti personali e ha ribadito di essere pronto a difendersi, anche davanti al Parlamento. “Ci sarà tempo per i processi, ma io continuerò a fare il mio dovere”, ha detto.

«Ci sarà tempo per istruire nuovi processi e di volta in volta avrò sempre la stessa voglia di offrirmi serenamente al giudizio del Parlamento, con la consapevolezza di chi ha fatto fino all’ultimo il proprio dovere». Nello Musumeci scandisce le parole con fermezza nel corso dell’informativa sul maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. La situazione, premette i l ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare «si è aggravata negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico. Questo perché possa essere rimosso un luogo comune: nessuno nega che il clima sia cambiato.?Ci chiediamo quale sia il ruolo avuto dall’uomo in questo cambiamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Musumeci alla Camera: "Misure straordinarie per le popolazioni colpite dal maltempo. Non accetto insulti personali"

Il maltempo ha causato gravi danni alle popolazioni della costa ionica siciliana, della Sardegna e della Calabria, colpite da mareggiate, piogge e temporali intensi.

