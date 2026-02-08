Il look del giorno copiando le newyorkesi con una giacca con collo di pelo

Questa mattina molte si sono viste in giro con una giacca dal collo di pelo, ispirata allo stile delle donne di New York. È un modo semplice per seguire la moda senza strafare, scegliendo un capo che dà un tocco di eleganza senza esagerare. La tendenza si sta diffondendo tra chi vuole essere alla moda ma senza complicazioni.

C 'è un modo intelligente di seguire la tendenza pelliccia senza scivolare nell'eccesso, ed è quello suggerito dalla giacca con collo di pelo. Un dettaglio mirato, che basta da solo a cambiare l'equilibrio del look: scalda, incornicia il viso e introduce una nota rétro, senza appesantire l'insieme. Il fascino è quello del passato, ma riletto in chiave attuale, tra linee pulite e volumi controllati. Funziona di giorno come di sera: dipende tutto da come la si abbina. Dove l'abbiamo già vista. Prima del suo rispolvero, la giacca con collo di pelo nasce per una ragione molto concreta: proteggere dal freddo senza ricorrere a cappotti ingombranti.

