Sanremo 2026, Carlo Conti durante l’edizione odierna del TG1 ha svelato i nomi dei cantanti in gara: ecco tutti i nomi. Sta per iniziare il mese di dicembre ma in Italia è già partita la febbre Sanremo. Come al solito, il Festival è uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani: durante la kermesse musicale, si ferma tutto il Paese. Carlo Conti – Cityrumors.it – Foto Instagram Ogni edizione è sempre entusiasmante e sappiamo benissimo che può succedere di tutto: lo spettacolo è sempre assicurato. Dopo le edizioni da sogno con Amadeus, la Rai ha deciso di puntare su Carlo Conti: nel 2025, il Festival ha fatto registrare record di ascolti e numeri sconvolgenti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sanremo 2026, Carlo Conti svela i nomi dei cantanti in gara: tutti i nomi dei big

È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch

