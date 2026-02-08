Il ’giallo’ del Gonfalone Il drappo juniores sparito è stato riconsegnato

Il drappo giallo scomparso anni fa da palazzo civico è stato finalmente ritrovato e riconsegnato. La scomparsa aveva lasciato molti dubbi, ma ora il gonfalone è di nuovo al suo posto. Nessuna spiegazione ufficiale sul come sia tornato, ma l’importante è che sia di nuovo a casa.

Il giallo del drappo scomparso non si è del tutto risolto. Ma la cosa più importante è che, come è misteriosamente sparito da palazzo civico anni fa, sia tornato a casa. Con un colpo di teatro e con un filo di emozione lo ha estratto da una scatola colorata Francesca Micheli presidente del Comitato delle Borgate. Un po' malandato e da restaurare ma. salvo e restituito al mondo del Palio. E' stato riconsegnato in forma anonima dopo lunghe indagini condotte dalla Questura spezzina che è stata ringraziata dalla presidente. Della sparizione del Gonfalone che dal 1964 al 2021 veniva conquistato dai migliori equipaggi della categoria junior si era venuti a conoscenza alla vigilia del palio di Natale dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 'giallo' del Gonfalone . Il drappo juniores sparito è stato riconsegnato

