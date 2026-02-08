Il ’giallo’ del Gonfalone Il drappo juniores sparito è stato riconsegnato

Da lanazione.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il drappo giallo scomparso anni fa da palazzo civico è stato finalmente ritrovato e riconsegnato. La scomparsa aveva lasciato molti dubbi, ma ora il gonfalone è di nuovo al suo posto. Nessuna spiegazione ufficiale sul come sia tornato, ma l’importante è che sia di nuovo a casa.

Il giallo del drappo scomparso non si è del tutto risolto. Ma la cosa più importante è che, come è misteriosamente sparito da palazzo civico anni fa, sia tornato a casa. Con un colpo di teatro e con un filo di emozione lo ha estratto da una scatola colorata Francesca Micheli presidente del Comitato delle Borgate. Un po’ malandato e da restaurare ma. salvo e restituito al mondo del Palio. E’ stato riconsegnato in forma anonima dopo lunghe indagini condotte dalla Questura spezzina che è stata ringraziata dalla presidente. Della sparizione del Gonfalone che dal 1964 al 2021 veniva conquistato dai migliori equipaggi della categoria junior si era venuti a conoscenza alla vigilia del palio di Natale dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il 8217giallo8217 del gonfalone il drappo juniores sparito 232 stato riconsegnato

© Lanazione.it - Il ’giallo’ del Gonfalone . Il drappo juniores sparito è stato riconsegnato

Approfondimenti su Gonfalone Giallo

“È sparito tutto”. Strage Crans Montana, il giallo sui social del locale

Nella notte di San Silvestro a Crans-Montana si è verificata una grave tragedia, lasciando molti senza parole.

Giallo a Roma, studente 25enne trovato morto in bagno: il cellulare scomparso e riconsegnato un giorno dopo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gonfalone Giallo

Argomenti discussi: Il ’giallo’ del Gonfalone . Il drappo juniores sparito è stato riconsegnato; Comuni del Coros: stemma e gonfalone in onore del territorio.

il giallo del gonfaloneIl ’giallo’ del Gonfalone . Il drappo juniores sparito è stato riconsegnatoIl vessillo che premiava i vincitori della disfida giovanile si era volatilizzato. Dopo lunghe indagini è miracolosamente tornato al Comitato delle Borgate. lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.