Giallo a Roma studente 25enne trovato morto in bagno | il cellulare scomparso e riconsegnato un giorno dopo

Lorenzo De Tommaso trovato senza vita dalla coinquilina, era originario del Tarantino. È stato trovato senza vita nel bagno della casa in cui viveva in affitto, in via Vigevano a Roma, a pochi passi da Porta Pia. Lorenzo De Tommaso, 25 anni, studente fuorisede originario di Pulsano, nel Tarantino, era chiuso nella stanza da troppo tempo quando la coinquilina, preoccupata, ha bussato ripetutamente senza ricevere risposta. I soccorsi, arrivati in pochi minuti, hanno tentato di rianimarlo a lungo, senza però riuscire a salvarlo. È accaduto il 27 novembre, ma la notizia è trapelata solo nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giallo a Roma, studente 25enne trovato morto in bagno: il cellulare scomparso e riconsegnato un giorno dopo

