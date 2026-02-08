Il filosofo Firenze cosa sei? | Una torta svenduta a un turismo orrendo O si cambia o si muore
Firenze si sveglia con le parole dure di un filosofo che punta il dito contro la città.
Firenze, 8 febbraio 2026 – " Firenze cosa sei?". E più che una domanda, sembra un’invocazione. Una strigliata sottile, educata. E per questo ancor più affilata. Turismo povero, a tavola pane e insalata. Le trattorie storiche: “Sette clienti a cena, in tutto 63 euro” Sergio Givone, filosofo e professore emerito di Estetica, posa il suo sguardo caustico su una città che non riconosce più ma che non dà ancora per morta. Almeno per ora. Sergio Givone, filosofo, ha insegnato a Perugia, Torino e infine Firenze. Oggi invoca un cambiamento di rotta per la città Professore, forse la bruttura del ’cubo nero’ rischia di non essere un’eccezione che fa notizia ma solo la regola di una Firenze che ha perso la bussola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Firenze Cosa Sei
La Toscana dei tumori: la mappa. Ecco le zone dove si muore di più. Cosa emerge su Firenze
All’asilo nido i bambini si scambiano batteri e il microbioma cambia (è una cosa buona)
Durante gli anni all’asilo nido, i bambini vengono a contatto con diversi microbi, influenzando positivamente il loro microbioma.
, filosofo, docente e formatore esperto in comunicazione interpersonale condurrà il corso organizzato da Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia dal titolo “Il cuore e la bussola. La leadership nella relazione di cura” Si facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.