La Villa Reale ora è un museo ma come sono messi i conti | dove vanno e da dove arrivano i milioni del bilancio

Solo l’edificio della Villa Reale occupa circa 22mila metri quadrati, il parco che la circonda circa 720 ettari. Due giganti - con la Reggia di Monza che è appena stata riconosciuta museo - che si reggono su un bilancio a pareggio entrata uscita di euro 16.117.000,91 (anno 2024). Ma anche se i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'eleganza. Inattesa. L'airone cenerino nei giardini della Villa Reale nel meraviglioso scatto di Antonio Balconi (Facebook/SeidiMonzase) - facebook.com Vai su Facebook

La Villa Reale ora è un museo ma come sono messi i conti: dove vanno (e da dove arrivano) i milioni del bilancio - Concessioni (quante e quali), strutture inutilizzate e in degrado e personale: Cosa è emerso dall’analisi del bilancio 2024. Come scrive monzatoday.it

La Villa Reale di Monza diventa museo regionale: più servizi, più cultura e nuove opportunità per turismo e territorio. Scopri tutte le novità. - La Villa Reale di Monza diventa museo regionale: più servizi, più cultura e nuove opportunità per turismo e territorio. Come scrive monza-news.it

La Villa Reale è diventata museo - “Con grande soddisfazione la Reggia di Monza annuncia di avere ottenuto il riconoscim ... Riporta monzatoday.it