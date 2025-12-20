Promozioneil big match di giornata si giocherà domani Tutte le altre oggi il programma L’Ostra sogna di fare lo sgambetto alla vicecapolista Alma Fano

L’Ostra sogna di fare lo sgambetto all’Alma Fano. I ragazzi di De Filippi stanno attraversando davvero un gran periodo, testimoniato dal quarto posto in classifica. Ostra, la migliore delle "anconetane" nel girone A di Promozione, al pari della Montemarcianese. E allora domani gli ostrensi proveranno a compiere il ‘’numero’’ al Mancini, cercando la rivincita dopo la beffa dell’andata quando i granata passarono solo in pieno recupero con il gol di Moschella. Le due squadre sono reduci da vittorie: l’Ostra a Castelferretti, l’Alma in casa contro la Vigor Castelfidardo. La Montemarcianese invece ospita il Vismara, seconda partita di fila in casa per la squadra di Profili con il morale alto dopo la vittoria netta contro la Nuova Real Metauro, terza in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

