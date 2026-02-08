IL BATTELLO BIANCO di ?inghiz Ajtmatov | recensione

Marcos y Marcos ha appena pubblicato in Italia il nuovo romanzo di Yngyz Ajtmatov,

Marcos y Marcos ha pubblicato a settembre 2025 un romanzo toccante e poetico dell’autore kirghizo ?yngyz Ajtmatov (1928 – 2008): si intitola Il battello bianco, con la traduzione di Gigliola Venturi. Trama. Nelle foreste della Kirghisia, tra le montagne e un lago gigantesco, c’è un avamposto della forestale, un pugno di case affacciate sul torrente. Vi abitano tre famiglie e un bambino di sette anni – testa tonda, orecchie a sventola – affidato alle cure del nonno Momun. La sua fantasia eleva tutto ciò che ha attorno – acqua, sassi, paesaggio – a qualcosa di epico, quasi assoluto. Carezza le pietre del torrente – per ciascuna ha un nome – immagina di trasformarsi in pesce, nuotare fino al lago e incontrare finalmente il padre, marinaio sul battello bianco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

