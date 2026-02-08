Ibrahimovic vuole il giovane Kostic | il Milan può chiudere a questa cifra Mentre Vlahovic …
Ibrahimovic spinge ancora per portare Kostic al Milan. Il club rossonero sta trattando con il Partizan Belgrado per chiudere l’affare a una cifra che soddisfi entrambe le parti. Intanto, Vlahovic resta in orbita Juventus, ma il focus di oggi è tutto sul possibile arrivo del giovane attaccante serbo.
Secondo Calciomercato.com la pista che potrebbe portare Kostic al Milan non sarebbe ancora chiusa, anzi. Sarebbero stati Ibrahimovic e Kirovski a provarci fino alla fine per il giovane talento del Partizan Belgrado. Richieste alte del club serbo: 10 milioni di euro. Tra le parti ci sarebbe una sorta di stretta di mano e una promessa di parlarne ancora nelle prossime settimane. Accordo totale tra il Milan e Kostic che avrebbe spinto molto per vestire la maglia rossonera già a gennaio. LEGGI ANCHE: Milan favorito per il colpo a centrocampo: ecco l'indiscrezione di calciomercato. L'offerta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Kostic vuole il Milan: Ibrahimovic spinge. Ecco la possibile cifra. E Vlahovic …
Ieri sera si è riacceso il duello tra il Milan e altri club europei per Filip Kostic.
Il Milan ragiona sul giovane Kostic: c'è un incrocio di calciomercato con Vlahovic
Il Milan valuta il giovane Kostic, nato nel 2007, come possibile acquisto nel mercato estivo.
