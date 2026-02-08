I grillini attaccano Beatrice Venezi ma il pubblico le regala l’ennesima standing ovation
Dopo Pisa, anche a Trieste il pubblico ha applaudito con entusiasmo Beatrice Venezi. Alla fine dello spettacolo
Dopo Pisa, anche Trieste saluta Beatrice Venezi con una standing ovation. L'ultima recita di "Aufstieg und Fall Stadt Mahagonny" al Teatro Verdi ha segnato l'ennesimo successo personale per la direttrice d'orchestra al centro anche in questi giorni dell'attenzione dell'opinione pubblica. L'applauso del pubblico triestino, già caloroso per gli interpreti, è diventato un vero e proprio boato al momento dei ringraziamenti di Venezi. C'è l'apprezzamento per la capacità con cui ha curato il versante musicale dell'opera, ma non manca un segnale di solidarietà per la campagna a cui è suo malgrado sottoposta da settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Beatrice Venezi
