Beatrice Venezi acclamata al concerto di Buenos Aires | Directora spectacular video La standing ovation che manda ai pazzi i sinistri

Contrordine compagni: gli appassionati argentini, che non sono ottenebrati da beghe ideologiche o sindacali, hanno dedicato una lunga ovazione a Beatrice Venezi alla fine del suo concerto tenuto sabato al Teatro Colòn di Buenos Aires. Chi non ci crede si veda il video dal sito ufficiale dello storico teatro latinoamericano. Il resoconto del teatro Colòn: ovazione per Beatrice Venezi. «Sabato sera il pubblico ha tributato un’ovazione al Coro e all’Orchestra Stabile del Teatro Colón al concerto lirico gratuito presso l’Anfiteatro del Parco del Centenario. Con la direzione musicale di Beatrice Venezi, in occasione del suo centenario, hanno interpretato paradigmatici numeri d’opera di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Charles Gounod». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

