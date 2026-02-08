Hojlund salva il Napoli a Marassi | doppietta e rigore al 95? in un match folle

Il Napoli conquista un punto d’oro a Marassi dopo una partita pazzesca. Hojlund segna due volte e firma anche un rigore all’ultimo secondo, regalando alla squadra di Antonio Conte una salvezza in extremis. La gara è partita male, con il Genoa che ha spinto forte, ma nel finale il giovane attaccante danese ha trovato il modo di risolvere la partita, portando a casa un risultato insperato.

Il Napoli riemerge dal caos del Ferraris aggrappandosi al talento di Rasmus Hojlund, autore di una doppietta decisiva in un pomeriggio che sembrava stregato per gli uomini di Antonio Conte. Nella sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, andata in scena sabato 7 febbraio a Genova, i partenopei hanno superato il Genoa per 3-2 grazie a un calcio di rigore trasformato dal danese in pieno recupero, concesso per un fallo di Cornet su Vergara. Una vittoria fondamentale per la rincorsa scudetto, arrivata al termine di una gara folle segnata da errori individuali macroscopici, sorpassi continui e l'espulsione di Juan Jesus che aveva lasciato gli azzurri in dieci uomini nel finale.

