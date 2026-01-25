Quanto è bella la nostra Milano Settanta luoghi nascosti da visitare tra campus metrò e acque miracolose

Milano è una città ricca di angoli nascosti e segreti da scoprire, tra campus, metropolitane e suggestivi corsi d’acqua. In questo articolo, esploreremo settanta luoghi poco conosciuti ma affascinanti, seguendo l’invito di Giacinta Cavagna di Gualdana, autrice di “Bella Milano”. Un percorso per scoprire aspetti poco noti di questa metropoli, invitando a fermarsi e lasciarsi sorprendere dalla sua autenticità.

"Fermatevi". Inoltriamo l’invito irrinunciabile di Giacinta Cavagna di Gualdana, per Hoepli autrice di “Bella Milano 70 luoghi noti e meno noti da scoprire“. Pensati "sia per chi arriva in città per la prima volta, sia per chi ci ha messo radici" e, incredibile ma vero, li ignorava. A questi ‘turisti’ soprattutto ci rivolgiamo. Per esempio, suggerendo di andare alle 5.30, "silenzio surreale e lontani persino i piccioni", a vedere il Duomo. Classico luogo cult, ovviamente al primo posto nel capitolo Milano imperdibile. Che peraltro annovera il Tram, che offre il piacere di sedersi sulle panchette di legno: "Il primo Ventotto (nome che forse deriva dall’anno di produzione 1928), partì nel 1929". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

