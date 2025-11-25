I Guns N’ Roses annunciano l’uscita di due nuove canzoni | Nothin e Atlas

NEW YORK – Dopo un tour mondiale nel 2025 che ha visto i Guns N’ Roses tornare in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, le potenti icone del rock hanno annunciato che torneranno in tour nella primavera e nell’estate del 2026. Il tour del 2026 vedrà i Guns N’ Roses visitare il Messico e il Brasile, prima di esibirsi in altri Paesi dell’Unione Europea, infine negli stadi degli Stati Uniti e in Canada. Il prossimo tour includerà una performance speciale al Rose Bowl di Los Angeles, che segna un ritorno storico alla sede per la prima volta in oltre 30 anni. Assieme all’annuncio del tour, i Guns N’ Roses hanno svelato l’uscita di due nuove canzoni, “Nothin” e “Atlas”, in uscita il 2 dicembre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I Guns N’ Roses annunciano l’uscita di due nuove canzoni: “Nothin” e “Atlas”

News recenti che potrebbero piacerti

Pubblicate le date del nuovo tour 2026 Manca l'Italia ma noi attendiamo fiduciosi Quali altre nazioni o città mancano? Quali biglietti acquisterete? Guns N' Roses #gunsnroses #axlrose #slash #duffmckagan #BreakingNews #waitforit #Italia - facebook.com Vai su Facebook

Guns N' Roses, annunciata l'uscita di due nuovi singoli "Nothin" e "Atlas". Tutte le info - Assieme all’annuncio del tour, i Guns N’ Roses hanno svelato l’uscita di due nuove canzoni, “Nothin” e “Atlas” in uscita il 2 dicembre. Riporta virginradio.it

GUNS N’ ROSES nel 2026 un nuovo tour mondiale. Nessun concerto in Italia! [Info e Biglietti] - A luglio la band tornerà infine in Nord America per un segmento estivo di due mesi che include il rientro, attesissimo e simbolico, al Rose Bowl di Los Angeles: un palco che non calcavano da ... Come scrive newsic.it

Guns N’ Roses: nuovi brani e tour mondiale - Dopo un tour di successo nel 2025 che li ha portati in tutto il mondo, i Guns N’ Roses sono pronti a ripartire il prossimo anno. Segnala rollingstone.it