Graduatoria alloggi le domande entro il 2 marzo

Il Comune di Grottammare ricorda che il termine per presentare le domande del bando per la nuova graduatoria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è il 2 marzo. Chi ha intenzione di partecipare deve fare in fretta, perché dopo quella data non si potranno più inviare le richieste. La procedura riguarda tutte le persone in cerca di una casa popolare e permette di entrare in graduatoria per ottenere un alloggio.

Il comune di Grottammare ricorda che è fissata al 2 marzo la data per la presentazione delle domande relative al bando comunale per la formazione della nuova graduatoria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Intanto il Comune registra un passo avanti significativo sul fronte dell'offerta abitativa pubblica. Il Consiglio di Amministrazione dell' Erap ha, infatti, deliberato di vincolare l'avanzo di amministrazione al completamento di alloggi di loro proprietà sul territorio comunale, destinando risorse per 134.400 euro. Lo stanziamento si aggiunge ai 150.000 euro già previsti nel marzo 2025, finalizzati al completamento di due alloggi in via Licini, i cui lavori sono stati avviati nella prima settimana di gennaio.

