A San Polino 69 alloggi entro marzo

A San Polino sono in corso i lavori per la realizzazione di 69 alloggi di housing sociale, previsti entro marzo 2026. Gli interventi procedono secondo il cronoprogramma stabilito, contribuendo a migliorare l'offerta abitativa nella zona e a soddisfare le esigenze di famiglie e residenti.

Lavori in linea con il cronoprogramma: i 69 nuovi appartamenti di housing sociale di Sanpolino dovrebbero arrivare per marzo 2026. Il condizionale è sempre d'obbligo ma, a distanza di poco meno di nove mesi dall'avvio del cantiere a marzo, la tabella di marcia è coerente con l'obiettivo del prossimo 31 marzo. Gli alloggi sono stati finanziati con 25 milioni nell'ambito del Programma Pinqua del Pnrr finalizzato all'innalzamento della qualità dell'abitare e al reperimento di alloggi in grado di dare risposta alla crescente domanda di unità abitative in locazione a canone calmierato. A oggi risulta completata la struttura in cemento armato di tutte e tre le palazzine, così come gli impianti elettrici, meccanici e idrosanitari.

