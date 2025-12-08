Inter un attacco coi fiocchi Quasi due reti e mezzo a partita L’argentino guida la banda del gol e vede Boninsegna sul podio
La quota 30 in Serie A l’ha superata una sola squadra, arrivati al quattordicesimo turno. Parliamo di gol, non di punti: con il poker al Como, l’Inter è a 32 reti all’attivo. Solo il Milan ha tenuto la porta inviolata al cospetto dei nerazzurri, grazie soprattutto alle parate di Maignan. Le altre tredici sfidanti sono state “bucate“ tutte almeno una volta, anche se Udinese, Juventus e Napoli sono riuscite a vincere lo stesso. Nell’ultima gara in ordine di tempo, i vice campioni d’Europa affrontavano il Como, che fino a due giorni fa era la miglior difesa del campionato insieme alla Roma, avendo subito solo sette gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
