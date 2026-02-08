Giovani ‘fragili’ in Europa il 24% under 25 presenta sintomi depressivi

Durante il “Dialogo sulla Salute Mentale” a Roma, è emerso che un quarto dei giovani europei sotto i 25 anni soffre di sintomi depressivi. Un dato che preoccupa, considerando la crescita di problemi di salute mentale tra i più giovani.

Un quarto dei giovani europei sotto i 25 anni manifesta sintomi depressivi, un dato allarmante emerso durante il “Dialogo sulla Salute Mentale” tenutosi a Roma l’8 febbraio 2026. La crescente fragilità psichica delle nuove generazioni, amplificata dalle sfide del presente e dalle dinamiche spesso distorte dei social network, solleva interrogativi urgenti sulla necessità di un investimento strategico e coordinato a livello sociale ed economico. L’evento, promosso da Angelini Pharma e dalla Fondazione Il Cortile dei Gentili, ha acceso i riflettori su una crisi silenziosa che, secondo le previsioni, porterà la depressione a diventare la principale causa di disabilità nel mondo entro il 2030.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

