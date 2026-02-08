Giovani ‘fragili’ in Europa il 24% under 25 presenta sintomi depressivi

Durante il “Dialogo sulla Salute Mentale” a Roma, è emerso che un quarto dei giovani europei sotto i 25 anni soffre di sintomi depressivi. Un dato che preoccupa, considerando la crescita di problemi di salute mentale tra i più giovani.

Un quarto dei giovani europei sotto i 25 anni manifesta sintomi depressivi, un dato allarmante emerso durante il “Dialogo sulla Salute Mentale” tenutosi a Roma l’8 febbraio 2026. La crescente fragilità psichica delle nuove generazioni, amplificata dalle sfide del presente e dalle dinamiche spesso distorte dei social network, solleva interrogativi urgenti sulla necessità di un investimento strategico e coordinato a livello sociale ed economico. L’evento, promosso da Angelini Pharma e dalla Fondazione Il Cortile dei Gentili, ha acceso i riflettori su una crisi silenziosa che, secondo le previsioni, porterà la depressione a diventare la principale causa di disabilità nel mondo entro il 2030.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giovani Depressione

La morte resta uno dei temi più difficili da affrontare nel nostro paese.

Francesca Basile, 25 anni, è venuta a mancare pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo primo figlio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giovani Depressione

Argomenti discussi: Giovani, donne, fragili e nuove povertà: una riforma che rimette al centro il bisogno delle persone; Tutti i motivi per cui TikTok creerebbe dipendenza, specie in bambini e giovanissimi; Corsi Gratuiti in Campania GOL 2026: Fino a 500€ di Indennità e Formazione Professionale Finanziata.

Abitudini rischiose per giovani troppo fragiliLa campagna Amico Andrologo condotta dalla Siams e dal Dipartimento di Fisiopatologia medica de La Sapienza di Roma, ha raccolto i dati sulle abitudini negative dei giovani sotto i 18 anni in sei ... quotidianosanita.it

La scomparsa dei giovani non è uguale in tutta Europa. L'Italia? Non attraeIl problema è grave in tutta Europa, ma non allo stesso modo. Contano la diversa storia della natalità e la diversa capacità di attrarre giovani dall’estero. È l’immigrazione il vero spartiacque tra c ... msn.com

Giovani, donne, fragili e nuove povertà: una riforma che rimette al centro il bisogno delle persone - Nota congiunta dei gruppi consiliari di maggioranza dell’Assemblea legislativa (PD, M5S, AVS, UdPp) (Acs) Perugia, 4 febbraio 2026 - "Una riforma che rimette facebook

"Giovani, donne, fragili e nuove povertà: una riforma che rimette al centro il bisogno delle persone" Nota dei gruppi di maggioranza (PD, M5S, AVS, UdPp) sul via libera in commissione alla nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica tinyurl.com/y3hsme7f # x.com