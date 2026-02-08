Giorgio Armani porta un pò della vita mondana e culturale di Manhattan a Milano con Indochine

Durante la Settimana della Moda, Giorgio Armani apre le porte del suo Emporio Armani Ristorante per portare a Milano un pezzo di Manhattan. Dal 25 febbraio al 2 marzo, il pop-up di Indochine, il celebre ristorante newyorkese, farà rivivere l’atmosfera di uno dei luoghi più frequentati e iconici di New York. Un modo per unire moda e cultura in un evento che promette di attirare molti appassionati.

Dal 25 febbraio al 2 marzo, in occasione della Settimana della Moda, Giorgio Armani accoglierà nel suo Emporio Armani Ristorante per la prima volta il pop-up dell’iconico ristorante newyorkese Indochine, un luogo che ha scritto la storia della vita mondana e culturale di Manhattan. Noto per la sua cucina franco-vietnamita e per essere stato ritrovo di personalità straordinarie come Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Giorgio Armani, Madonna, Mick Jagger, Keith Haring, Robert De Niro, Meryl Streep e Leonardo DiCaprio, Indochine ha da sempre incarnato un connubio perfetto tra eleganza, convivialità e stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

