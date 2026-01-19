EA7 Emporio Armani accende Milano in modalità Olimpiadi con Milano Cortina 2026 | sport fashion e hype culturale

EA7 Emporio Armani ha avviato ufficialmente le celebrazioni per Milano Cortina 2026, integrando sport, moda e cultura nel contesto urbano di Milano. Con iniziative dedicate, il brand contribuisce a creare un’atmosfera coinvolgente e raffinata, anticipando l’atmosfera delle prossime Olimpiadi e sottolineando il ruolo della città come cornice di eventi di grande rilevanza internazionale.

Milano è già entrata nel mood Olimpiadi e, spoiler, EA7 Emporio Armani è arrivato per primo. Sabato sera il brand ha ufficialmente dato il via alle celebrazioni per Milano Cortina 2026, inaugurando una serie di iniziative che trasformano la città in un racconto continuo di sport, stile e performance. Non un semplice evento, ma un vero statement: le Olimpiadi non sono solo gare, sono cultura pop contemporanea. Via Manzoni diventa una scena olimpica con EA7 Emporio Armani per Milano Cortina 2026. Nel pieno della Men’s Fashion Week, lo store Emporio Armani di Via Manzoni si è trasformato in un epicentro simbolico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

EA7 Emporio Armani fa poker con le Olimpiadi

EA7 Emporio Armani si prepara a sostenere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a poco più di 18 giorni dall’inaugurazione prevista il 6 febbraio allo Stadio di San Siro. Milano si avvicina all’evento con entusiasmo e volontà di accogliere atleti e visitatori, rafforzando il ruolo di città ospitale e dinamica nel contesto internazionale.

