Giochipattinaggio figura | bronzo Italia

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nel pattinaggio di figura ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri finiscono terzi nel team event, dietro a Stati Uniti e Giappone. È la quinta medaglia di bronzo per il nostro paese in questa manifestazione.

22.55 Arriva la medaglia numero 6, la quinta di bronzo, per l'Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Nel Team event del pattinaggio di figura,gli azzurri chiudono con uno splendido terzo posto, superati soltanto da Stati Uniti, oro, e Giappone, argento. Nell'ultima gara, il libero del singolo uomini, splendida prova di Matteo Rizzo (179.62 punti per lui) che ha consentito alla squadra italiana di tenere a bada la Georgia che stava recuperando punti su punti.Alla fine Italia a quota 60, georgiani fermi a 46.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Giochi Milano Cortina

L’Italia si avvicina al podio nel pattinaggio di figura.

L’Italia conquista la sesta medaglia in questa domenica grazie al pattinaggio di figura.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La prima medaglia olimpica di Arianna FONTANA: BRONZO nella staffetta | TORINO 2006 | RIVIVI LA GARA

Ultime notizie su Giochi Milano Cortina

Argomenti discussi: Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Pattinaggio di figura; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Pattinaggio, Italia sempre più terza: stasera per una medaglia a squadre; Fiamme azzurre, presentazione spedizione per Milano-Cortina.

Milano Cortina: team event pattinaggio di figura, bronzo all'Italia. Oggi conquistate 6 medaglie, sono 9 in totaleL’Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Con ... gazzettadiparma.it

Pattinaggio di figura diretta Olimpiadi, Rizzo vince il bronzo. Segui Milano Cortina LIVETerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Team Event pattinaggio di figura – Danza libera Dopo il quinto atto, l’Italia è terza nel pattinaggio di figura a squadre ai Giochi di Milano Cortina 2026. Nella danza libera, Charlène Guignard e Marco Fabbri ottengono 124.22 punti, portando col secondo posto facebook

Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida vince il primo oro italiano dei Giochi nei 3000 metri del pattinaggio di velocità x.com