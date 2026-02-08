Giochipattinaggio figura | bronzo Italia
L’Italia conquista una medaglia di bronzo nel pattinaggio di figura ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri finiscono terzi nel team event, dietro a Stati Uniti e Giappone. È la quinta medaglia di bronzo per il nostro paese in questa manifestazione.
22.55 Arriva la medaglia numero 6, la quinta di bronzo, per l'Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Nel Team event del pattinaggio di figura,gli azzurri chiudono con uno splendido terzo posto, superati soltanto da Stati Uniti, oro, e Giappone, argento. Nell'ultima gara, il libero del singolo uomini, splendida prova di Matteo Rizzo (179.62 punti per lui) che ha consentito alla squadra italiana di tenere a bada la Georgia che stava recuperando punti su punti.Alla fine Italia a quota 60, georgiani fermi a 46.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
