Messina sindaco Basile dimesso | l’ombra dell’eterodirezione politica e un futuro incerto per la città

Messina cambia volto: il sindaco Federico Basile si è dimesso oggi, lasciando la città senza guida. La sua decisione arriva dopo mesi di tensioni e accuse di una gestione influenzata da interessi politici esterni. Ora si apre una fase incerta, con le opposizioni che chiedono chiarezza e i cittadini che si chiedono cosa succederà nel prossimo futuro.

Un Mandato Sotto Tutela: Le Dimissioni di Basile e l’Eredità di un’Eterodirezione Politica. Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, giunte nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, rappresentano un epilogo atteso, ma non per questo meno significativo, di una stagione amministrativa segnata da ombre e controversie. L’annuncio, che ha scosso il panorama politico locale, è stato accolto con un velato sollievo da diverse forze di opposizione, in particolare da Cosimo Oteri, capogruppo di Prima l’Italia, che ha espresso un giudizio severo sulla gestione di Basile, definendola un mandato esercitato sotto una costante “eterodirezione politica”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Messina annuncia le sue dimissioni e dice: "Mi ricandido" #ANSA facebook

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca x.com