George Clooney non bacerà più nessuna donna sul set | la decisione e Amal non c’entra

George Clooney ha annunciato che non bacerà più nessuna donna sul set, una decisione che sorprende i fan. A 64 anni, l’attore e regista, celebre per la sua carriera e per aver portato il Lago di Como al centro dell’attenzione mondiale, ha scelto di interrompere le scene romantiche, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale.

George Clooney non bacerà più nessuna donna sul set. A 64 anni, uno degli attori più iconici e affascinanti del cinema internazionale, volto che ha contribuito a portare il lago di Como sotto i riflettori di tutto il mondo, ha deciso di dire addio alle scene romantiche che per decenni hanno. Quicomo.it

