George Clooney non bacerà più nessuna donna sul set | la decisione e Amal non c’entra

George Clooney ha annunciato che non bacerà più nessuna donna sul set, una decisione che sorprende i fan. A 64 anni, l’attore e regista, celebre per la sua carriera e per aver portato il Lago di Como al centro dell’attenzione mondiale, ha scelto di interrompere le scene romantiche, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale.

George Clooney non bacerà più nessuna donna sul set. A 64 anni, uno degli attori più iconici e affascinanti del cinema internazionale, volto che ha contribuito a portare il lago di Como sotto i riflettori di tutto il mondo, ha deciso di dire addio alle scene romantiche che per decenni hanno.

George Clooney dice addio ai film romantici: «Non bacerò più le donne sul set» - Non è stata una «proibizione» di Ama, ma una riflessione condivisa su "come invecchiare con eleganza e coerenza" ... iodonna.it

«Ho provato a prendere la stessa strada di Paul Newman: “ok, bene, non bacerò più ragazze”». George Clooney ha raccontato così la sua scelta, durante un’intervista rilasciata al Daily. Negli anni, molte scene di baci nei film sono diventate iconiche, e spesso - facebook.com facebook

George Clooney: «Non bacerò più nessuna nei miei film. L'ho deciso con mia moglie quando ho compiuto 60 anni» x.com