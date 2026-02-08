Genoa-Napoli e il discusso calcio di rigore assegnato agli azzurri Giordano anticipa | Per l’AIA il penalty non c’è

Durante la partita tra Genoa e Napoli, si è acceso il dibattito sul rigore assegnato agli azzurri negli ultimi minuti. Marco Giordano, ascoltato da Radio CRC, anticipa che l’AIA potrebbe non confermare il penalty, facendo pensare a una possibile retromarcia sulla decisione presa in campo.

Ai microfoni di Radio CrC, il giornalista Marco Giordano anticipa la decisione dell’AIA in seguito al rigore concesso al Napoli all’ultimo minuto nella partita contro il Genoa. Su X, scrive: “Per l’AIA il penalty non c’é, manca il presupposto del pestone. Provando ad uscire dalle dinamiche del tifo e della faziosità, credo che l’unica strada sia chiedere uniformità, soprattutto cosa chiedere all’on field review ovvero la chiamata dell’arbitro che sta al VAR a quello in campo”. “Qual é oggi il perimetro del concetto di “errore da richiamare”? Esiste una casistica che può aiutare tutti a capire? Quali sono i margini nei quali l’uniformità entra nel campo della personale interpretazione?”.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Genoa Napoli

Appena iniziata la partita tra Genoa e Napoli, l’arbitro Massa ha fatto discutere.

La partita tra Genoa e Napoli a Marassi finisce con più polemiche che emozioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Genoa-Napoli LIVE; Errori, cuore e... Hojlund: Napoli, col Genoa la vittoria è di rigore al 95'; Genoa-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv; Genoa-Napoli 2-3: il Grifone butta via un punto contro i campioni d'Italia.

Genoa-Napoli 2-3: «Sogniamo, io non ho paura»Rasmus Hojlund si porta subito le mani sul volto. E no, stavolta non è per la disperazione. Il danese è incredulo lui stesso per quanto sta accadendo. Il suo mancino è ... ilmattino.it

Genoa-Napoli, Costacurta: Ma puoi mai fare quell'intervento? Se fossi allenatore, lo impedireiNegli studi di Sky Sport l'ex difensore Alessandro Costacurta è ritornato a parlare degli episodi del match di Marassi. areanapoli.it

SEMPRE POLEMICHE ARBITRALI Dopo le tante polemiche post Genoa-Napoli, ecco arrivare ulteriore caos dopo Bologna-Parma - Pobega colpisce sul polpaccio Mandela Keita senza affondare il colpo, ma per il VAR e l'arbitro è cartellino rosso dopo un facebook

Genoa-Napoli, De Rossi: "Rigore poco chiaro, così si rischia una deriva" #SkySport #SkySerieA x.com