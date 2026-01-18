Matematica scoglio degli studenti italiani | solo il 49,2% ha competenze adeguate alla maturità mentre il gender gap penalizza le studentesse di 7,6 punti

Il Rapporto Invalsi 2025 evidenzia che solo il 49,2% dei maturandi possiede competenze matematiche adeguate. Il divario tra Nord e Sud di 30 punti e il gender gap di 7,6 punti sottolineano le sfide di un settore cruciale per l’istruzione in Italia. Questi dati riflettono le criticità e le disparità che ancora caratterizzano l’apprendimento della matematica nel nostro Paese.

Il Rapporto Invalsi 2025 certifica che il 49,2% dei maturandi non ha competenze matematiche sufficienti, con un divario Nord-Sud di 30 punti che pesa come un anno scolastico perso. L’emergenza educativa persiste alle superiori dove la dispersione implicita risale, aggravata da un gender gap di 7,6 punti che penalizza le studentesse già dalla scuola primaria. I dati consolidati del Rapporto Invalsi 2025 delineano uno scenario complesso per il sistema scolastico italiano, con la matematica che si conferma lo scoglio principale per gli studenti, in particolare al termine del ciclo secondario. Le rilevazioni mostrano una situazione che, pur essendosi stabilizzata rispetto al calo post-pandemico, evidenzia fratture territoriali e di genere ancora molto profonde, specialmente nel Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Lo psicologo Montali: “Gender gap in matematica dopo solo quattro mesi di scuola” Leggi anche: Il 41,4% degli studenti non raggiunge competenze minime in italiano, il 44,3% in matematica. In Sicilia la quota più alta di alunni con competenze inadeguate. I dati ISTAT

