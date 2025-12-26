Dalla fontana ai gatti randagi | i micro fondi della manovra

26 dic 2025

La riqualificazione del  complesso sportivo di un oratorio  e il risanamento di alcune  parrocchie, il restauro della  fontana delle Sette Note a Comazzo (Lodi)  ma anche fondi per l’ ippodromo della Capannelle, per la  fondazione ‘gatto randagio’,  per varie associazioni combattentistiche e per alcune  orchestre come quella jazz siciliana.  Il finanziamento con la  legge di Bilancio  di micro misure di carattere locale non è permesso dalle norme di contabilità pubblica. Ma  l’escamotage  si trova sempre. Così anche nell’ultima manovra è stato appostato  un ‘tesoretto’  che servirà ad attuare appositivi ordini del giorno alla manovra firmati dai relatori di maggioranza: lo stanziamento non è diretto ma affidato a  decreti ministeriali da approvare entro 60 giorni  dall’entrata in vigore della legge di bilancio. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

