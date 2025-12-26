Dalla fontana ai gatti randagi | i micro fondi della manovra

La riqualificazione del complesso sportivo di un oratorio e il risanamento di alcune parrocchie, il restauro della fontana delle Sette Note a Comazzo (Lodi) ma anche fondi per l’ ippodromo della Capannelle, per la fondazione ‘gatto randagio’, per varie associazioni combattentistiche e per alcune orchestre come quella jazz siciliana. Il finanziamento con la legge di Bilancio di micro misure di carattere locale non è permesso dalle norme di contabilità pubblica. Ma l’escamotage si trova sempre. Così anche nell’ultima manovra è stato appostato un ‘tesoretto’ che servirà ad attuare appositivi ordini del giorno alla manovra firmati dai relatori di maggioranza: lo stanziamento non è diretto ma affidato a decreti ministeriali da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

