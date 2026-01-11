Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 11 gennaio 2026

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 11 gennaio 2026. Questa sera, domenica 11 gennaio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 gennaio 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 11 gennaio 2026 Leggi anche: Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 2 novembre 2025 Leggi anche: Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 9 novembre 2025 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Programmi TV 11 gennaio 2026: cosa vedere stasera. Fuori dal Coro riparte con l’omicidio di Aurora Livoli e la strage di Crans-Montana - Fuori dal Coro: Mario Giordano torna con nuove inchieste sui casi di Crans- davidemaggio.it

Amici 25, anticipazioni 11 gennaio: doppia eliminazioni e rivolta del pubblico. Ospiti Mara Sattei e Nicolò Filippucci - Dopo la pausa natalizia domenica 11 gennaio, Amici 25 torna su Canale 5 con la prima puntata del 2026, pronta a sorprendere il pubblico con eliminazioni, sfide di canto e ballo e due ... msn.com

Questa sera vi aspetto a Fuori dal Coro per commentare l’ennesima truffa a danno degli italiani. In onda dalle 23.15 circa, vi aspetto! #lega #patriots - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.