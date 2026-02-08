Francesca Lollobrigida d’oro a Milano-Cortina | record olimpico nel pattinaggio di velocità l’Italia esulta

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro a Milano-Cortina, stabilendo un record olimpico nel pattinaggio di velocità. La sua vittoria ha portato tanta gioia in Italia, che segue con entusiasmo questa impresa ai Giochi invernali.

L'oro di Francesca Lollobrigida illumina Milano-Cortina: un record olimpico e la gioia di un'Italia che risponde presente. Un'esplosione di gioia e orgoglio ha attraversato l'Italia questo 7 febbraio 2026, con la vittoria di Francesca Lollobrigida nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La campionessa romana, da poco compiuti 35 anni, ha regalato al Paese la sua prima medaglia d'oro di questi Giochi, un trionfo storico per il pattinaggio italiano e per lo sport nazionale. Un'impresa che va oltre la semplice conquista di un metallo prezioso, segnando una svolta significativa nella disciplina e proiettando Lollobrigida nell'olimpo delle atlete italiane.

