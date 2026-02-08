Sassuolo-Inter le formazioni ufficiali | le scelte di Grosso e Chivu

Questa sera il Mapei Stadium si prepara a vivere un match importante tra Sassuolo e Inter. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da Grosso e Chivu, e le squadre sono pronte a scendere in campo con scelte tattiche chiare. I tifosi aspettano di vedere come le decisioni degli allenatori si tradurranno in azione, sperando in una partita emozionante fin dai primi minuti.

L’attesa è alta per il match tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium, una sfida che promette intensità, scelte tattiche nette e indicazioni immediate sulla classifica di Serie A. Le formazioni ufficiali puntano a mostrare le linee guida chromatiche di entrambe le squadre: una partita da decifrare subito tra gestione difensiva, equilibrio a centrocampo e spunti offensivi decisivi. La squadra allenata da Cristian Chivu si presenta con il modulo 3-5-2 consolidato. In porta è presente Sommer, punto fermo dell’ultimo periodo. La línea difensiva è guidata da Bisseck, affiancato da Akanji e Bastoni. A centrocampo, la creazione passa da Sucic al centro, accompagnato da Mkhitaryan ed Zielinski per qualità e dinamismo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Questa sera all’Arena Garibaldi si gioca una partita importante tra Pisa e Sassuolo.

In vista della partita tra Napoli e Sassuolo al Maradona, analizziamo le formazioni ufficiali e le scelte tattiche di Conte e Grosso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter, contro il Sassuolo tornano le prime linee: Micki e Thuram verso la conferma; Sassuolo-Inter: probabili formazioni e statistiche; Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie ADa quello che so io, Calhanoglu e Barella rientreranno dopo il Sassuolo. E’ stato lo stesso Christian Chivu a fare chiarezza sui due centrocampisti fermi ai box Per la gara di domenica quindi il pac ... sport.sky.it

Serie A 2025-2026: Sassuolo-Inter, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Sassuolo-Inter nella ventiquattresima giornata di Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle 18.00 al Mapei Stadium ... sportal.it

#InterJuve -6: chi sono i diffidati Con un giallo oggi in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter saltano il derby d'Italia x.com

La prima volta che Sassuolo e Inter si affrontarono in Serie A fu il 20 settembre 2013 e i nerazzurri vinsero in goleada: ricordate il risultato esatto di quel match facebook