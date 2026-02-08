Foggia | bambini protagonisti di una lezione di riciclo per un futuro più sostenibile

Questa mattina a Foggia, i bambini della scuola ‘San Giovanni Bosco’ hanno partecipato a una lezione di riciclo all’aperto. Con entusiasmo, hanno imparato come piccoli gesti possono aiutare il pianeta. L’iniziativa, promossa dall’associazione “La Via della Felicità”, ha coinvolto studenti di tutte le età, rendendo più concreto il messaggio di rispetto per l’ambiente.

L'entusiasmo dei bambini, la concretezza di un gesto semplice, il valore dell'educazione ambientale: si è conclusa questa mattina a Foggia una significativa iniziativa promossa dall'associazione "La Via della Felicità", che ha visto i piccoli studenti della Scuola Statale Primaria e dell'Infanzia 'San Giovanni Bosco' diventare protagonisti di una lezione a cielo aperto sul rispetto dell'ambiente. Un'esperienza pratica di raccolta differenziata, svolta all'interno del plesso scolastico, ha trasformato i bambini in veri e propri "eroi anti-littering", un titolo simbolico consegnato a ciascun partecipante come riconoscimento del loro impegno per un futuro più sostenibile.

