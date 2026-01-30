Pesca sostenibile riciclo e giuste pratiche | al via il tavolo tecnico di sensibilizzazione

Al via a Otranto un tavolo tecnico dedicato alla pesca sostenibile. Le autorità e gli esperti si incontrano per sensibilizzare su pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente. L’obiettivo è promuovere un uso più attento delle risorse marine e garantire il futuro del settore, coinvolgendo anche i pescatori locali.

Futuro green per le attività nell’area di Otranto. Iniziati oggi i lavori per promuovere comportamenti più attenti e consapevoli: si parte con la sostituzione delle cassette in polistirene con altre in fibra di mais OTRANTO – Una pesca sostenibile e più attenta al futuro: a Otranto è partito un tavolo tecnico per la sensibilizzazione sul tema. Le intense mareggiate che hanno sferzato la costa salentina nei giorni scorsi hanno restituito un’ingente quantità di rifiuti prodotti dagli esseri umani. E, anche in virtù di questo, si è aperto il “tavolo green” presso la guardia costiera di Otranto in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la sezione locale della Lega navale italiana: l’incontro ha coinvolto i principali attori della pesca locale, ovvero ceto peschereccio, pescatori sportivi, imprese ittiche presenti sul territorio.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Domani alle 10:30 al teatro Pergolesi di Jesi si terrà lo spettacolo "Dal mare alla scuola", conclusione del progetto "Jesi per il pesce fresco e sostenibile".

