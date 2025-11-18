Longiano e Gambettola uniscono le forze contro la violenza di genere tra flash mob spettacoli e camminate solidali
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni di Longiano e Gambettola promuovono una settimana di appuntamenti congiunti dedicati alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con il coinvolgimento di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Confartigianato ai sindaci di Gambettola, Longiano e Montiano: "Gli hub urbani una grande occasione" #Cesena - facebook.com Vai su Facebook