Fism e il sistema integrato 0-6 Iemmi lancia l’appello alla corresponsabilità educativa

Fism ha lanciato un appello alla corresponsabilità educativa nel settore 0-6 anni. Il sistema integrato sta diventando un punto chiave per rafforzare la collaborazione tra scuole, famiglie e istituzioni. Iemmi invita tutti a lavorare insieme per migliorare i servizi e garantire un percorso di crescita più solido ai bambini. La sfida ora è coinvolgere di più le comunità e mettere al centro il bene dei più piccoli.

Il segmento educativo 0-6 anni sta assumendo un ruolo sempre più strategico nel panorama scolastico italiano. A partire dal decreto legislativo 65 del 2017, derivato dalla legge della "Buona Scuola", l'attenzione si è concentrata su un modello integrato che unisce scuole paritarie, istituzioni.

