Fishmarket stracolmo e scarsa sicurezza | chiuso per 2 mesi

Il Fishmarket di Padova resta chiuso per due mesi. La scorsa notte, le forze dell’ordine sono intervenute poco prima delle tre, dopo aver trovato il locale troppo affollato e con problemi di sicurezza. Il locale, molto frequentato dagli studenti universitari, dovrà ora rimanere chiuso mentre si decide come migliorare la situazione.

PADOVA - Chiuso per due mesi il Fishmarket. La notte scorsa gli agenti sono intervenuti poco prima delle tre di notte nel locale, tra i più frequentati dai giovani, da studenti universitari e fuori sede, riscontrando situazioni a rischio per la sicurezza pubblica e l'incolumità di centinaia di presenti. Lo stesso che due settimane fa era stato evacuato dopo che un 22enne aveva utilizzato dello spray al peperoncino tra la folla, creando panico e costringendo i titolari a far uscire tutti prima della conclusione della serata. La tragedia di Crans-Montana l’ultimo giorno dell’anno è comunque ancora fresca e l’attenzione sui locali e sul rispetto delle norme è altissima. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

