Rissa alcolici a minori scarsa selezione dei clienti | chiuso bar in centro per 15 giorni

Nella rissa scoppiata in un noto bar di via Palazzo, il 15 novembre, c'era di più che un semplice rifiuto a servire altro alcol. Dopo i fatti è partita un'inchiesta della polizia della questura che ha passato al setaccio la gestione, le immagini della sorveglianza video e le frequentazioni del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Rissa, alcolici a minori, scarsa selezione dei clienti: chiuso bar in centro per 15 giorni

News recenti che potrebbero piacerti

Telearena. . Violenza giovanile sempre più in aumento. A capo della gang, che ha scatenato la maxi rissa in centro a Bovolone, una ragazza 19enne. I carabinieri sono riusciti a risalire ai protagonisti dell'episodio: 12 le denunce. Coinvolti anche sei minorenni - facebook.com Vai su Facebook

Abuso di alcol tra minori, rissa tra 12enni ubriache a Padova/ L’esperta: “Ragazzini bevono anche a scuola” - Emergenza abuso di alcol tra minori e violenza, dopo il caso delle 13enni che hanno aggredito poliziotti a Padova, parla l'esperta del Serd L’abuso di alcol tra minori è una delle emergenze sociali ... Da ilsussidiario.net

Alcolici ai minori, scattano le multe a Civitanova. In un bar ragazzino pizzicato anche alle slot - Durante il servizio in due esercizi, un bar e uno chalet, sono stati riscontrati illeciti amministrativi che hanno portato all’emissione di sei verbali. Si legge su corriereadriatico.it

Rissa e alcol ai minori, stretta della questura: chiuso lo chalet di Alba - ALBA ADRIATICA In primo piano un calice coupe a stelo lungo. Lo riporta ilmessaggero.it

Rissa in centro storico, una residente: «Tanti under 18 bevono alcolici e nessuno fa nulla» - Continua a far discutere la rissa fra due ragazzine accaduta sabato sera in piazza dei Signori che ha visto anche due agenti di Polizia Locale finire al Pronto Soccorso. ilgazzettino.it scrive