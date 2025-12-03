Rissa alcolici a minori scarsa selezione dei clienti | chiuso bar in centro per 15 giorni

Veneziatoday.it | 3 dic 2025

Nella rissa scoppiata in un noto bar di via Palazzo, il 15 novembre, c'era di più che un semplice rifiuto a servire altro alcol. Dopo i fatti è partita un'inchiesta della polizia della questura che ha passato al setaccio la gestione, le immagini della sorveglianza video e le frequentazioni del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

