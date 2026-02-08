Figueroa conquista la cintura WBA con un rimonta spettacolare contro Ball

Nella notte di Liverpool, Figueroa batte Ball e conquista la cintura WBA. Dopo un inizio difficile, il pugile sudamericano ha messo in atto una rimonta spettacolare, dominando l’ultimo round e portando a casa il titolo mondiale. La folla presente all’Echo Arena ha assistito a una prestazione di grande cuore e determinazione.

Una serata di boxe all'insegna della determinazione e dell'impegno ha animato l'Echo Arena di Liverpool, con un finale decisivo che ha consacrato il nuovo campione dei pesi piuma WBA. Brandon Figueroa ha ottenuto la supremazia su Nick Ball al dodicesimo round, chiudendo la contesa con una prestazione di grande continuità e lucidità tecnica. Nel combattimento principale, Ball ha disputato un match competitivo davanti al proprio pubblico, rispondendo all'aggressività di Figueroa con colpi incisivi all'interno e scambi frequenti. L'azione è stata sostenuta fin dalle fasi iniziali, con entrambi i pugili protagonisti di scambi di potenza e rapidi adattamenti tattici.

