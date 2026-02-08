Verso il carnevale degli Este | Ecco a voi Beatrice e Isabella I volti delle vincitrici del casting

Al Carnevale degli Este, le due vincitrici del casting sono state presentate come Beatrice e Isabella. I loro volti hanno attirato l’attenzione dei presenti, pronti a rivivere attraverso questa manifestazione la figura di Beatrice d’Este, la signora magnanima di un tempo. La tre giorni di eventi promette di riportare in vita l’antica storia della famiglia degli Este, tra sfilate e ricostruzioni storiche.

Il carnevale degli Este ricorderà la figura dei Beatrice d’Este, signora magnanima. Una tre giorni che vedrà ripercorre l’antica storia della figlia degli Este. Ieri mattina, al Ridotto del Teatro Comunale, la presentazione dell’edizione 2026 del carnevale degli Este, manifestazione promossa e organizzata dalla Fondazione Palio città di Ferrara, con il patrocinio del Comune e la partecipazione delle otto contrade del Palio e della Corte Ducale. Il programma è stato presentato da Nicola Borsetti, presidente della Fondazione, Marco Gulinelli, assessore alla cultura e al Palio, oltre a Carlo Bergamasco direttore generale del Teatro Comunale di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso il carnevale degli Este: "Ecco a voi Beatrice e Isabella". I volti delle vincitrici del casting Approfondimenti su Carnevale Estense Este in Fiore, il programma della 23esima edizione dedicata a Beatrice I d'Este Dal 17 al 19 aprile, la 23ª edizione di Este in Fiore trasforma il centro storico in un'esplosione di colori e profumi. Carnevale degli Este, tutto pronto per la nuova edizione nelle vie del centro storico Il Carnevale degli Este si avvicina, con eventi programmati per il 14 e 15 febbraio nel centro storico di Ferrara. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carnevale Estense Argomenti discussi: Verso il carnevale degli Este: Ecco a voi Beatrice e Isabella. I volti delle vincitrici del casting; Carnevale: conto alla rovescia verso il centenario; Carnevale a Vicenza, il 7 febbraio dalle 17 alle 19 sfilata dei carri illuminati in viale Mazzini; Venezia, il Carnevale 2026 tra Olympus, Bridgerton e giochi senza tempo. Il Carnevale di Venezia non è più dei venezianiI veneziani, tradizionalmente presenti almeno per questo rito, erano sostanzialmente assenti. Quelli che non lavorano con il turismo e che possono permetterselo, nei fine settimana del Carnevale ... ilpost.it A Comacchio il Carnevale si riflette sull’acqua: barche allegoriche, spettacoli e festa lungo i canali nelle domeniche di febbraioA Comacchio il Carnevale si riflette sull’acqua: barche allegoriche, spettacoli e festa lungo i canali nelle domeniche di febbraio. siviaggia.it CARNEVALE DI ACIREALE. I CARRI ALLEGORICI SI AVVIANO VERSO IL CIRCUITO DELLA MANIFESTAZIONE PER LE ESIBIZIONI. #acirealesocial facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.