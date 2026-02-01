Lunedì alle 18, il Fenerbahçe di Tedesco scende in campo contro il Kocaelispor nel posticipo del ventesimo turno di Super Lig. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai playoff in Europa League, i gialloblù si preparano a sfidare la neopromossa Kocaelispor in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica. La sfida si gioca in un momento di buona forma per entrambe le squadre, con il Fenerbahçe che cerca di consolidare il suo vantaggio e il Kocaelispor che

Dopo aver chiuso con la qualificazione ai playoff il girone di Europa League il Fenerbahce di Tedesco è di scena nel posticipo del ventesimo turno di superlig turca sul campo del neopromosso Kocaelispor. Il Körfez di Selcuk Inan sta facendo un campionato al di sopra di ogni rosea aspettativa, con un nono posto a +9 dalla zona retrocessione. In casa poi solo il Trabzonspor è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kocaelispor-Fenerbahce (lunedì 02 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su KocaeliSpor Fenerbahce

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su KocaeliSpor Fenerbahce

Argomenti discussi: Pronostico Kocaelispor-Fenerbahce: analisi e probabili formazioni 02/02/2026 Super Lig; Kocaelispor-Fenerbahce (lunedì 02 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; Kocaelispor vs Fenerbahçe Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Super Lig 02-02-2026; Kocaelispor-Fenerbahce lunedì 02 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici.

The Simulated Reality League(SRL) games for this Monday, February 2, 2026 GMT 08:00 | Kocaelispor Fenerbahce 09:00 | Mallorca Sevilla () facebook @ - facebook.com facebook